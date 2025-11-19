«Скверно и неприятно»: российский тренер об уходе из «Динамо»

Тренер Кудашов об уходе из «Динамо»: не хочу вдаваться в то, как это произошло

Бывший главный тренер московского хоккейного «Динамо» Алексей Кудашов назвал скверной историю со своим увольнением из клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому‑то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали. <...> Это сложная история. Даже не хочу вдаваться в то, как все произошло. Это очень скверно и неприятно», — заявил он.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

Исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками после 26 матчей (16 побед при 10 поражениях).

