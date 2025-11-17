«Динамо» официально лишилось главного тренера

Московский хоккейный клуб «Динамо» в своем Telegram-канале официально объявил о прекращении сотрудничества с Алексеем Кудашовым, который занимал пост главного тренера команды с 2021 года.

«За это время специалист завоевал Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025), а также, будучи ассистентом главного тренера сборной Росиии, завоевал серебряные медали Олимпийских игр (2022)», — указано в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

54-летний Кудашов возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками после 26 матчей (16 побед при 10 поражениях).

