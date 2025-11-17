На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы возможные причины ухода главного тренера из «Динамо»

Экс-игрок Щитов об уходе Кудашова из «Динамо»: конфликт тренера и руководства
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов предположил, что причиной отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» мог стать внутренний конфликт между тренерским штабом и руководством хоккейного клуба, передает Vprognoze.ru.

«На мой взгляд, тут внутренний конфликт тренера и руководства московского клуба. Возможно, конфликт Кудашова с генеральным менеджером или спортивным директором. Кудашов — хороший тренер, «Динамо» при нем показывало достаточно неплохую игру», — заявил Щитов.

17 ноября Алексей Кудашов покинул пост главного тренера московского «Динамо». Исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

54-летний Кудашов возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками после 26 матчей (16 побед при 10 поражениях).

Ранее в КХЛ случилась третья тренерская отставка за сутки.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
