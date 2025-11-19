«Устроил праздник»: Аршавин поздравил экс-тренера «Зенита», тренирующего сборную Кюрасао

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» поздравил экс-наставника клуба из Санкт-Петербурга Дика Адвоката, под руководством которого сборная Кюрасао вышла на чемпионат мира — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — сказал Аршавин.

Сборная Кюрасао впервые в своей истории добилась права выступить в финальной части чемпионата мира по футболу. Команда обеспечила себе путевку на ЧМ-2026, сыграв вничью с Ямайкой со счетом 0:0 в заключительном туре отборочного турнира КОНКАКАФ. Сборная заняла первое место в группе B, набрав 12 очков в шести матчах.

Адвокат тренирует национальную команду Кюрасао с 2024 года. При этом на решающем матче отбора он не присутствовал.

Кюрасао с населением около 156 тысяч человек стала самым малонаселенным государством, когда-либо участвовавшим в футбольном чемпионате мира, побив предыдущий рекорд Исландии.

Ранее легендарный советский футболист заявил, что сборная России никому не нужна.