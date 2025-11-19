«Никому не нужна»: легендарный футболист СССР о сборной России

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» с критикой оценил существование национальной команды России, заявив, что она сейчас никому не нужна.

«Сборная России никому не нужна по той простой причине, что когда нам разрешат [вернуться на международную арену], а когда разрешат, неизвестно, то разрешат так, что у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть. Потому что сборная нужна только для официальных международных игр», — заявил он.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее легенда ЦСКА назвал Карпина актером, играющим роль тренера.