«Спартак не для всех»: экс-директор клуба о поиске тренера

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отметил сложность управления клубом после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак не для всех, это точно. Это огромный клуб, управлять которым сложно, я там семь лет проработал. Очень сложная команда и структура, он не сравнится с «Зенитом», ЦСКА или «Динамо», — заявил Шикунов.

Шикунов добавил, что специфика клуба требует особого подхода, который ранее демонстрировали такие специалисты, как Олег Романцев.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

