Российский тренер отказал «Спартаку»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что не хочет становится наставником московского «Спартака».

«Могу ли допустить, что приму предложение, если «Спартак» придет этой зимой? На сегодня — нет. Я занимаюсь своим делом, мне нравится, получаю удовольствие. У меня редко так было, когда такая идиллия.», — сказал Талалаев.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

