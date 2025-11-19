Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

Определились все участники стыковых матчей чемпионата мира по футболу

Стали известны все команды, которые примут участие в межконтинентальных стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.

В борьбу за две последние путевки вступят сборные Ирака, Демократической Республики Конго, Ямайки, Боливии, Суринама и Новой Каледонии.

Прямые путевки на чемпионат мира завоевали сборные Панамы, Кюрасао и Гаити, возглавившие отборочные группы. В то же время команды Тринидада и Тобаго, Гватемалы, Коста-Рики, Никарагуа, Сальвадора и Бермудских островов завершили борьбу, не сумев пройти квалификацию.

Две лучшие команды по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), Ирак и Конго, начнут турнир плей-офф сразу с финальных матчей, пока остальные четыре сборные стартуют с полуфиналов.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 20 ноября.

18 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился обеспечить беспрецедентный успех ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча на стадионах 16 городов-организаторов.

Ранее определились европейские участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026.