«Станет величайшим»: Трамп потребовал обеспечить беспрецедентный успех ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп распорядился обеспечить беспрецедентный успех чемпионата мира по футболу 2026 года. Сообщает РИА Новости.

«Я поручил своей администрации сделать все возможное, чтобы чемпионат мира стал беспрецедентным успехом. Думаю, он станет величайшим», — сказал Трамп.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча на стадионах 16 городов-организаторов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

