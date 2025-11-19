На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны все участники стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 от Европы

Определились европейские участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026
true
true
true
close
Master1305/Shutterstock/FOTODOM

Стали известны все участники стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира по футболу в 2026 году от Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В них сыграют 12 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе квалификации, а также четыре победителя групп Лиги наций, финишировавшие в своих группах европейской квалификации ниже второго места. Сборные распределены на четыре корзины:

Корзина 1: Италия, Дания, Турция и Украина.

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия и Словакия.

Корзина 3: Ирландия, Албания, Косово, Босния и Герцеговина.

Корзина 4: Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет в четверг. При этом командам из первой корзины предстоят матчи против сборных из четвертой, участники второй корзины сыграют с коллективами из третьей.

18 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился обеспечить беспрецедентный успех ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча на стадионах 16 городов-организаторов.

Ранее сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира по футболу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами