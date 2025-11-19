Стали известны все участники стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 от Европы

Стали известны все участники стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира по футболу в 2026 году от Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В них сыграют 12 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе квалификации, а также четыре победителя групп Лиги наций, финишировавшие в своих группах европейской квалификации ниже второго места. Сборные распределены на четыре корзины:

Корзина 1: Италия, Дания, Турция и Украина.

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия и Словакия.

Корзина 3: Ирландия, Албания, Косово, Босния и Герцеговина.

Корзина 4: Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет в четверг. При этом командам из первой корзины предстоят матчи против сборных из четвертой, участники второй корзины сыграют с коллективами из третьей.

18 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился обеспечить беспрецедентный успех ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 команд, которые сыграют 104 матча на стадионах 16 городов-организаторов.

Ранее сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира по футболу.