Кучеров стал третьим среди лучших снайперов за историю «Тампы»

Российский форвард Кучеров вошел в тройку лучших снайперов в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории клуба.

Кучеров забросил 366-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз», который завершился со счетом 5:1. Этот результат позволил ему обойти канадца Мартена Сан-Луи (365 голов).

Теперь Кучеров уступает по этому показателю только Стивену Стэмкосу, на чьем счету 555 голов, и Венсану Лекавалье с активом 383 гола.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

В текущем сезоне 32-летний Кучеров набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 8 матчах.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее стало известно, что Романа Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на матче детских команд.