Романа Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на матче детских команд

Роман Ротенбер может быть наказан за нецензурную брань на детском матче

Тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг, который находился на скамейке команды 2014 года рождения «Красная Машина Юниор», может быть наказан за нецензурную брань во время матча против «АКМ», сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы.

В одном из моментов юный хоккеист Артем Султангареев по инерции влетел головой в борт после попытки забросить шайбу в ворота. Игрок получил травму, но скорая помощь увезла пострадавшего не сразу. Ротенберг спрашивал, где скорая помощь, используя ненормативную лексику.

Поведение Ротенберга будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

