Российские шахматистки одержали победу над сборной США

Женская сборная России по шахматам одержала победу над командой США во втором туре группового этапа командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.

Итоговый счет матча составил 3:1 в пользу российской команды.

Одержали победы в своих партиях Полина Шувалова и Анна Шухман. Партии других участниц сборной России, Александры Горячкиной и Леи Гарифуллиной, завершились вничью.

В первом туре россиянки обыграли сборную Казахстана со счетом 2,5:1,5.

Турнир проходит с 18 по 24 ноября 2025 года. Для российских шахматисток это первое участие в чемпионате мира с 2021 года. В следующем матче сборной России предстоит встретиться с командой Испании.

18 ноября сборная Украины выдвинула протест против женской сборной России на ЧМ по шахматам.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее стало известно, когда FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов.