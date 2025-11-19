На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские шахматистки одержали победу над сборной США

Российские шахматистки обыграли американок на этапе ЧМ
Depositphotos

Женская сборная России по шахматам одержала победу над командой США во втором туре группового этапа командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.

Итоговый счет матча составил 3:1 в пользу российской команды.

Одержали победы в своих партиях Полина Шувалова и Анна Шухман. Партии других участниц сборной России, Александры Горячкиной и Леи Гарифуллиной, завершились вничью.

В первом туре россиянки обыграли сборную Казахстана со счетом 2,5:1,5.

Турнир проходит с 18 по 24 ноября 2025 года. Для российских шахматисток это первое участие в чемпионате мира с 2021 года. В следующем матче сборной России предстоит встретиться с командой Испании.

18 ноября сборная Украины выдвинула протест против женской сборной России на ЧМ по шахматам.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее стало известно, когда FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов.

