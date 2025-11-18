Российский велогонщик завоевал золото на Сурдлимпиаде в Токио

Российский велосипедист Дмитрий Розанов стал победителем Сурдлимпийских игр в Токио, завоевав золотую медаль в гонке «критериум» на шоссе. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Второе место занял представитель Южной Кореи Бунгвук Ко, а третье — португалец Андре Суарес.

Эта победа стала второй золотой медалью для сборной России в велотреке на этих соревнованиях. Ранее первое место завоевала российская велогонщица Алиса Бондарева.

Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября и являются для россиян первыми летними «Тихими Играми» с 2017 года. В соревнованиях участвуют 36 спортсменов из России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады в Токио из-за оружия.