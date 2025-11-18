На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский велогонщик завоевал золото на Сурдлимпиаде в Токио

Велогонщик Розанов одержал вторую победу российской сборной на Сурдлимпиаде
true
true
true
close
Федерация велоспорта

Российский велосипедист Дмитрий Розанов стал победителем Сурдлимпийских игр в Токио, завоевав золотую медаль в гонке «критериум» на шоссе. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Второе место занял представитель Южной Кореи Бунгвук Ко, а третье — португалец Андре Суарес.

Эта победа стала второй золотой медалью для сборной России в велотреке на этих соревнованиях. Ранее первое место завоевала российская велогонщица Алиса Бондарева.

Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября и являются для россиян первыми летними «Тихими Играми» с 2017 года. В соревнованиях участвуют 36 спортсменов из России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады в Токио из-за оружия.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами