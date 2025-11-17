На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская велосипедистка завоевала золото на Сурдлимпийских играх

Россиянка Бондарева завоевала четвертое золото Сурдлимпийских игр по велоспорту
true
true
true
close
Федерация велоспорта России

Российская велосипедистка Алиса Бондарева завоевала золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Японии. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Спортсменка одержала победу в шоссейной велогонке в дисциплине «спринт». Это четвертое золото Бондаревой в карьере на Сурдлимпийских играх.

В 2013 году велосипедистка впервые стала чемпионкой в спринтерской гонке, а в 2017 году повторила победу и добавила к ней золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября и являются для россиян первыми летними «Тихими Играми» с 2017 года. В соревнованиях участвуют 36 спортсменов из России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российские велогонщики Дьяченко и Шишкина получили нейтральный статус.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами