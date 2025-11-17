Российская велосипедистка завоевала золото на Сурдлимпийских играх

Российская велосипедистка Алиса Бондарева завоевала золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Японии. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Спортсменка одержала победу в шоссейной велогонке в дисциплине «спринт». Это четвертое золото Бондаревой в карьере на Сурдлимпийских играх.

В 2013 году велосипедистка впервые стала чемпионкой в спринтерской гонке, а в 2017 году повторила победу и добавила к ней золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября и являются для россиян первыми летними «Тихими Играми» с 2017 года. В соревнованиях участвуют 36 спортсменов из России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российские велогонщики Дьяченко и Шишкина получили нейтральный статус.