Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады в Токио из-за оружия

Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады из-за наличия оружия
РИА Новости

Российские стрелки отстранены от участия в соревнованиях в рамках летней Сурдлимпиады в Токио, сообщает Сурдлимпийский комитет России (СКР).

Причиной отказа стал формальный запрет, связанный с наличием у стрелков специального спортивного оружия, необходимого для участия в состязаниях.

«Каждую спортивную дисциплину рассматривали индивидуально. В случае со стрелковыми видами вопрос упирался именно в опасения за безопасность, учитывая специфику спорта», — отметили в комитете.

Допуск отдельных видов спорта рассматривается в индивидуальном порядке на основании регламента международной федерации. Исключение составили стрелковые дисциплины — их недопуск организаторы объяснили соображениями безопасности.

Летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября среди людей с нарушением слуха и являются для россиян первыми «Тихими Играми» с 2017 года. В соревнованиях участвуют 36 спортсменов из России в 13 индивидуальных направлениях.

Ранее российская велосипедистка завоевала золото на Сурдлимпийских играх.

