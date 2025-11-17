Четыре российские теннисистки претендуют на награды WTA по итогам сезона

Четыре российские теннисистки номинированы на награды WTA по итогам сезона

Четыре российские теннисистки вошли в список номинантов на ежегодные награды Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мирра Андреева и Диана Шнайдер представлены в номинации «Пара года», Вероника Кудерметова — вместе с бельгийкой Элисе Мертенс, а Екатерина Александрова и Мирра Андреева — в категории «Прогресс года».

Дуэт Андреева/Шнайдер стал чемпионом турниров в Брисбене и Майами и участвовал в Итоговом турнире сезона. Пара Кудерметова/Мертенс победила на Уимблдоне и Итоговом турнире, а также играла в финалах в Мадриде и Риме. Екатерина Александрова поднялась с 28-й на 10-ю позицию в рейтинге, выиграла титул в Линце и трижды выходила в финал турниров WTA 500. Андреева начала сезон на 16-й строчке, а завершила на девятой, по ходу года поднимаясь до пятой позиции и выиграв турниры в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Церемония награждения состоится 15 декабря, где станут известны имена победителей во всех номинациях.

Ранее стало известно об игре теннисиста Медведев на турнире в Санкт-Петербурге.