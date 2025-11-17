На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четыре российские теннисистки претендуют на награды WTA по итогам сезона

Четыре российские теннисистки номинированы на награды WTA по итогам сезона
Edgar Su/REUTERS

Четыре российские теннисистки вошли в список номинантов на ежегодные награды Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мирра Андреева и Диана Шнайдер представлены в номинации «Пара года», Вероника Кудерметова — вместе с бельгийкой Элисе Мертенс, а Екатерина Александрова и Мирра Андреева — в категории «Прогресс года».

Дуэт Андреева/Шнайдер стал чемпионом турниров в Брисбене и Майами и участвовал в Итоговом турнире сезона. Пара Кудерметова/Мертенс победила на Уимблдоне и Итоговом турнире, а также играла в финалах в Мадриде и Риме. Екатерина Александрова поднялась с 28-й на 10-ю позицию в рейтинге, выиграла титул в Линце и трижды выходила в финал турниров WTA 500. Андреева начала сезон на 16-й строчке, а завершила на девятой, по ходу года поднимаясь до пятой позиции и выиграв турниры в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Церемония награждения состоится 15 декабря, где станут известны имена победителей во всех номинациях.

Ранее стало известно об игре теннисиста Медведев на турнире в Санкт-Петербурге.

