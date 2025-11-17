Теннисист Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который пройдет с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Для Медведева этот турнир станет первым в карьере. Он сыграет за «Сфинксов» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой. Уже известно, что за «Львов» выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее Медведев сыграл с дочерью в шахматы на Мальдивах.