«Не удивлюсь»: экс-игрок сборной России о возможном приходе Карпина в «Спартак»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, что не удивится возможному назначению Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака». Его слова приводит Legalbet.

«Если честно, я не удивлюсь. Так отвечу. Если это произойдет вдруг», — сказал Гранат.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее тренер Ташуев заявил, что его не зовут в «Динамо», потому что распался Советский Союз.