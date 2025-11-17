«Не зовут в «Динамо», потому что мы убогие»: российский тренер об уходе Карпина

Тренер Ташуев: меня не зовут в «Динамо», потому что распался Советский Союз

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что его не рассматривают на должность главного наставника московского «Динамо» после отставки Валерия Карпина из-за предпочтения иностранных специалистов, передает Legalbet.

«Меня не зовут в «Динамо», потому что распался Советский Союз, они не брезгуют иностранными специалистами. А мы, мол, убогие», — заявил Ташуев.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

