Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Карпин сообщил об уходе из «Динамо»

Валерий Карпин сообщил, что уходит с поста главного тренера ФК «Динамо», его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение», — заявил Карпин.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10-м месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее российский тренер заявил, что при совмещении постов Карпин деградирует.