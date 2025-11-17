На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин оценил, как совмещение постов Карпина отразилось на «Динамо»

Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных зарубежных клубов Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, как совмещение постов главного тренера в клубе и сборной России Валерием Карпиным повлияло на выступление московского «Динамо».

«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что «Динамо» все это не пошло на пользу. Что они пригласили Карпина, что он совмещал, пригласили [под него] футболистов. Сейчас посмотрим, как новый тренер к ним отнесется. Но по составу «Динамо» не на своем месте в турнирной таблице и должно выступать лучше. И болельщики, и руководство ждут большего. Учитывая, сколько потрачено, учитывая, какой состав, я думаю, они в пятерке должны быть обязательно. Поэтому в ближайшее время мы узнаем, что и как произошло, Кто следующий тренер, и какие будут результаты у «Динамо». Что первую часть сезона провалили, это понятно», — считает Булыкин.

«Динамо» под руководством Карпина набрало 17 очков за первый круг и занимает десятое место в РПЛ. В двух предыдущих сезонах бело-голубые финишировали третьими. Валерий Карпин объявил об уходе в отставку с поста тренера клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов посчитал уход Карпина из «Динамо» правильным решением.

