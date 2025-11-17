Болельщики «Динамо» празднуют уход Карпина с поста главного тренера

Болельщики московского «Динамо» положительно оценили решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера команды.

«Лучшая новость за последние недели. Наши молитвы услышаны. Так праздновать победу в РПЛ не будем, как празднуем уход Карпина» — такие сообщения оставляют болельщики клуба.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее «Динамо» официально назначило нового главного тренера клуба.