«Динамо» официально назначило нового главного тренера клуба

Московское «Динамо» объявило о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба в Telegram-канале клуба.

Ролан Александрович является воспитанником «Динамо», за который провел 161 матч и забил 28 голов. Он же является заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В тренерском штабе динамовцев Гусев работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

Ранее 78-летний Семин выдвинул свою кандидатуру на пост главного тренера «Динамо».