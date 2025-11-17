78-летний Семин выдвинул свою кандидатуру на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил о готовности возглавить московское «Динамо». Его слова приводит Sport24.

«Интересно ли мне возглавить «Динамо»? Почему нет? «Динамо» — большой клуб, который хорошо организован. Они приобрели много болельщиков. Серьезный клуб, который уже вошел в элиту нашего футбола», — высказался Семин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее агент Марцела Лички подтвердил готовность чешского специалиста вернуться в московский клуб.