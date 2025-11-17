На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Личка заявил о готовности возглавить «Динамо»

Александр Вильф/РИА Новости

Агент Марцела Лички Анатолий Николаев подтвердил готовность тренера вернуться в московское «Динамо», передает Sport24.

«Марцел готов вернуться в «Динамо». В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с «Динамо» по поводу Лички. Говорил им, что неплохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, что начинали», — заявил Николаев.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов посчитал уход Карпина из «Динамо» правильным решением.

Футбол. Чемпионат России
