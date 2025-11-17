Российский нападающий Малкин обновил исторический рекорд НХЛ всех времен

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обновил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата, который состоялся в Стокгольме. Игра завершилась со счетом 4:0, Малкин забросил одну из шайб своей команды и стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, отличившимся в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. На момент установления рекорда нападающему было 39 лет и 107 дней.

Таким образом, хоккеист обновил собственный рекорд, который был установлен 15 ноября. Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» (1:2 ОТ). Встреча прошла в Швеции. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка в матче открытия серии Premiere 2007 на арене в Лондоне, Англия (37 лет 293 дня).

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее гол Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ.