Гол Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 2:2. В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк и и российский нападающий Яков Тренин, ассистентом для которого выступил другой россиянин — Данила Юров. Для него эта голевая передача стала первой в матчах НХЛ. За «Вегас» шайбы забросили Райлли Смит и россиянин Павел Дорофеев, а представитель России Иван Барбашев.

Победную для «Миннесоты» шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот стал 11-м в сезоне регулярного чемпионата НХЛ, хоккеист был признан второй звездой прошедшего матча.

В активе «Миннесоты» после 20 матчей 22 набранных очка, команда идет на десятом месте в Западной конференции НХЛ. «Вегас» расположился на две позиции выше на «Западе», имея такое же количество баллов после 18 игр.

