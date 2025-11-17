На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гол Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Хоккеист «Миннесоты» Капризов забил победный гол в матче с «Вегасом»
true
true
true
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 2:2. В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк и и российский нападающий Яков Тренин, ассистентом для которого выступил другой россиянин — Данила Юров. Для него эта голевая передача стала первой в матчах НХЛ. За «Вегас» шайбы забросили Райлли Смит и россиянин Павел Дорофеев, а представитель России Иван Барбашев.

Победную для «Миннесоты» шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот стал 11-м в сезоне регулярного чемпионата НХЛ, хоккеист был признан второй звездой прошедшего матча.

В активе «Миннесоты» после 20 матчей 22 набранных очка, команда идет на десятом месте в Западной конференции НХЛ. «Вегас» расположился на две позиции выше на «Западе», имея такое же количество баллов после 18 игр.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами