Российский хоккеист установил исторический рекорд НХЛ всех времен

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки (39 лет 106 дней).

Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» (1:2 ОТ). Встреча прошла в Швеции. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка в матче открытия серии Premiere 2007 на арене в Лондоне, Англия (37 лет 293 дня).

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин превзошел достижение Овечкина.