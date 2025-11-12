Теннисист Медведев сыграл с дочерью в шахматы на Мальдивах

Российский теннисист Даниил Медведев, который завершил сезон на 13-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, улетел с семьей отдыхать на Мальдивы. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала его супруга Дарья, выложив несколько фотографий.

На одном из снимков запечатлено, как Медведев играет в шахматы со своей старшей дочерью Алисой.

Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее в России сообщили, что Медведев вышел из депрессии.