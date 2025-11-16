Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян выиграла четвертый этап Гран-при России в Москве.

В произвольной программе она упала с четверного тулупа, судьи оценили ее прокат в 151,22 балла, что дало ей в общей сумме 230,05 балла. На втором месте оказалась Алина Горбачева, набравшая за произвольный прокат 140,42 балла и 209,28 в сумме. Замкнула тройку сильнейших Ксения Гущина — 132,44 балла за произвольный прокат и 200,51 в сумме.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Петросян ранее завоевала олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в сентябре. Однако Международный олимпийский комитет сообщил, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии по допуску к Играм.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее отобравшийся на ОИ Гуменник не попал в топ-3 на этапе Гран-при в Москве.