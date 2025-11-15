Отобравшийся на ОИ Гуменник не попал в топ-3 на этапе Гран-при в Москве

Фигурист Гуменник стал четвертым после коротких программ на этапе Гран-при

Фигурист Петр Гуменник, отобравшийся на зимние Олимпийские игры — 2026, стал четвертым после коротких программ на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Спортсмен за свое выступление набрал 90,22 балла, допустив падение с четверного лутца. При этом идущий третьим Роман Савосин имеет такое же количество баллов. Короткую программу выиграл Евгений Семененко, его выступление судьи оценили 96,75 балла, на втором месте расположился Марк Кондратюк — 96,43 балла.

Гуменник ранее завоевал олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в сентябре. Однако Международный олимпийский комитет сообщил, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии по допуску к Играм.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Аделия Петросян выиграла короткую программу на Гран-при в Москве.