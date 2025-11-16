Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

13:41

Пулина очень легко и изящно исполнила почти все прыжки — двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц + двойной риттбергер, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной флип и тройной сальхов.

К сожалению, Мария неожиданно упала на колено с двойного акселя в концовке проката — немного потеряла концентрацию. Но в остальном все было прекрасно.

Фигуристка показала невероятно быструю крутку в воздухе и большой запас по высоте. Ее прыжки завораживают и выглядят внешне очень воздушно.

Также Мария порадовала красивыми переходами между элементами — например, исполнила изящный гидроблейд, который вызвал аплодисменты зрителей.

Пулина выступала под песню «Конь» (Пелагея, Любэ) — и своим изящным, мягким, пластичным катанием подарила огромное эстетическое наслаждение.

Зрители проводили ее мощными овациями и аплодисментами. Некоторые даже встали со своих мест. Это было мощное выступление!