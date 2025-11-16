Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

На разминку вышла вторая группа участниц — Арина Кудлай, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Ксения Гущина, Алина Горбачева, Аделия Петросян.
Пулина очень легко и изящно исполнила почти все прыжки — двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц + двойной риттбергер, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной флип и тройной сальхов.
К сожалению, Мария неожиданно упала на колено с двойного акселя в концовке проката — немного потеряла концентрацию. Но в остальном все было прекрасно.
Фигуристка показала невероятно быструю крутку в воздухе и большой запас по высоте. Ее прыжки завораживают и выглядят внешне очень воздушно.
Также Мария порадовала красивыми переходами между элементами — например, исполнила изящный гидроблейд, который вызвал аплодисменты зрителей.
Пулина выступала под песню «Конь» (Пелагея, Любэ) — и своим изящным, мягким, пластичным катанием подарила огромное эстетическое наслаждение.
Зрители проводили ее мощными овациями и аплодисментами. Некоторые даже встали со своих мест. Это было мощное выступление!
К сожалению, Третьякова упала с первого же прыжка — тройного флипа. Еще в полете фигуристка сильно накренилась в сторону, и спасти прыжок стало невозможно.
К счастью, после этого Дарья немного выдохнула и сделала чисто остальные прыжковые элементы — тройной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + двойной тулуп, а также секвенцию двойной аксель + двойной аксель + двойной тулуп.
Все каскады — во второй половине и сделаны чисто! Это впечатляет.
Третьякова порадовала очень изящным скольжением под пафосный инструментал Edge Of The Earth (Arodes Remix). Это было красиво, несмотря на стартовую ошибку.
К сожалению, Мазур начала с «бабочки» — слишком рано раскрылась в воздухе, и сделала лишь двойной сальхов, хотя планировала четверной.
После этого ученица Плющенко собралась и чисто исполнила очень крепкий набор прыжков — каскад тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп и секвенцию тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель.
Очень жаль, что в самой концовке Мазур не хватило сил и концентрации, и она упала с тройного флипа.
Вращения тоже получились не на максимальный, четвертый уровень. Судьи ставили либо второй, либо третий уровень.
Мазур каталась под драматичную музыку из фильма «Матильда» (Марко Белтрами), и программа получилась очень красивой и элегантной. Здорово, что фигуристка не забывала о хореографии и передаче образа, даже несмотря на ошибки.
Лепихина очень глубоко присела после первого прыжка — тройного лутца, но все-таки не упала.
К счастью, после этого фигуристка без явных проблем сделала тройной флип, секвенцию тройной лутц + одинарный аксель + двойной аксель, тройной риттбергер + двойной тулуп, двойной аксель + двойной тулуп, тройной риттбергер и тройной сальхов.
Лепихина каталась под танго «Кумпарсита», но из-за большой концентрации на прыжках девушке пока не удалось полностью выразить настроение этой музыки. На финальной дорожке шагов Таисия была очень уставшей.
Но ничего страшного, все впереди! То, что фигуристке удалось справиться с 90% прыжков без падений и грубых ошибок, — это великолепно.
Ципухина чисто исполнила тройной сальхов, каскад тройной флип + двойной тулуп и еще два сольных прыжка.
К сожалению, во второй половине программы силы оставили фигуристку, и она дважды упала с тройного лутца, а также сильно недокрутила тройной риттбергер и с трудом выехала с него.
Ципухина каталась под очень возвышенную музыку из фильма «Онегин» и проникновенное чтение письма Татьяны к Евгению.
В целом выступление получилось драматичным, и даже падения не сильно испортили общее впечатление. Молодец!
К сожалению, с соревнований снялась Екатерина Анисимова из Тульской области, которая вчера зажгла под энергичное танго Tango Killah (Ghostwriter). Желаем здоровья спортсменке! Из-за отсутствия Анисимовой в первой группе у нас выступают фигуристок, а не шесть, как обычно.