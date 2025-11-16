На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Москва. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
В Москве проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. Женщины выступают с произвольной программой. Среди участниц — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
13:45

На разминку вышла вторая группа участниц — Арина Кудлай, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Ксения Гущина, Алина Горбачева, Аделия Петросян.

13:44

Оценка Пулиной за произвольную программу — 110,72 балла, в сумме — 169,10.

13:41

Пулина очень легко и изящно исполнила почти все прыжки — двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц + двойной риттбергер, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной флип и тройной сальхов.

К сожалению, Мария неожиданно упала на колено с двойного акселя в концовке проката — немного потеряла концентрацию. Но в остальном все было прекрасно.

Фигуристка показала невероятно быструю крутку в воздухе и большой запас по высоте. Ее прыжки завораживают и выглядят внешне очень воздушно.

Также Мария порадовала красивыми переходами между элементами — например, исполнила изящный гидроблейд, который вызвал аплодисменты зрителей.

Пулина выступала под песню «Конь» (Пелагея, Любэ) — и своим изящным, мягким, пластичным катанием подарила огромное эстетическое наслаждение.

Зрители проводили ее мощными овациями и аплодисментами. Некоторые даже встали со своих мест. Это было мощное выступление!

13:37

На льду — Мария Пулина из петербургской «Академии фигурного катания»!

13:36

Оценка Третьяковой за произвольную программу — 107,80 балла, в сумме — 164,60.

13:34

К сожалению, Третьякова упала с первого же прыжка — тройного флипа. Еще в полете фигуристка сильно накренилась в сторону, и спасти прыжок стало невозможно.

К счастью, после этого Дарья немного выдохнула и сделала чисто остальные прыжковые элементы — тройной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + двойной тулуп, а также секвенцию двойной аксель + двойной аксель + двойной тулуп.

Все каскады — во второй половине и сделаны чисто! Это впечатляет.

Третьякова порадовала очень изящным скольжением под пафосный инструментал Edge Of The Earth (Arodes Remix). Это было красиво, несмотря на стартовую ошибку.

13:31

На льду — Дарья Третьякова из школы «Ангелы Плющенко»!

13:30

Оценка Мазур за произвольную программу — 115,05 балла, в сумме — 171,77.

13:26

К сожалению, Мазур начала с «бабочки» — слишком рано раскрылась в воздухе, и сделала лишь двойной сальхов, хотя планировала четверной.

После этого ученица Плющенко собралась и чисто исполнила очень крепкий набор прыжков — каскад тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп и секвенцию тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель.

Очень жаль, что в самой концовке Мазур не хватило сил и концентрации, и она упала с тройного флипа.

Вращения тоже получились не на максимальный, четвертый уровень. Судьи ставили либо второй, либо третий уровень.

Мазур каталась под драматичную музыку из фильма «Матильда» (Марко Белтрами), и программа получилась очень красивой и элегантной. Здорово, что фигуристка не забывала о хореографии и передаче образа, даже несмотря на ошибки.

13:23

На льду — Мария Мазур из «Ангелов Плющенко»!

13:22

Оценка Лепихиной за произвольную программу — 93,40 балла, в сумме — 144,11.

13:21

Лепихина очень глубоко присела после первого прыжка — тройного лутца, но все-таки не упала.

К счастью, после этого фигуристка без явных проблем сделала тройной флип, секвенцию тройной лутц + одинарный аксель + двойной аксель, тройной риттбергер + двойной тулуп, двойной аксель + двойной тулуп, тройной риттбергер и тройной сальхов.

Лепихина каталась под танго «Кумпарсита», но из-за большой концентрации на прыжках девушке пока не удалось полностью выразить настроение этой музыки. На финальной дорожке шагов Таисия была очень уставшей.

Но ничего страшного, все впереди! То, что фигуристке удалось справиться с 90% прыжков без падений и грубых ошибок, — это великолепно.

13:16

На льду — Таисия Лепихина из Вологодской области!

13:15

Оценка Ципухиной за произвольную программу — 85,86 балла, в сумме — 124,36.

13:14

Ципухина чисто исполнила тройной сальхов, каскад тройной флип + двойной тулуп и еще два сольных прыжка.

К сожалению, во второй половине программы силы оставили фигуристку, и она дважды упала с тройного лутца, а также сильно недокрутила тройной риттбергер и с трудом выехала с него.

Ципухина каталась под очень возвышенную музыку из фильма «Онегин» и проникновенное чтение письма Татьяны к Евгению.

В целом выступление получилось драматичным, и даже падения не сильно испортили общее впечатление. Молодец!

13:09

Открывает соревнования Екатерина Ципухина из Нижегородской области!

13:03

К сожалению, с соревнований снялась Екатерина Анисимова из Тульской области, которая вчера зажгла под энергичное танго Tango Killah (Ghostwriter). Желаем здоровья спортсменке! Из-за отсутствия Анисимовой в первой группе у нас выступают фигуристок, а не шесть, как обычно.

13:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня женщины выступают с произвольной программой на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Порядок выступления:

