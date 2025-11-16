Махачев повторил уникальный рекорд

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев повторил уникальное достижение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Это стало возможным благодаря его победе над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Махачев выиграл 16-й бой в промоушене подряд. Ранее такая серия удавалась лишь одному бойцу — бразильцу Андерсону Силве. Кроме них, никто не смог достичь этой планки.

Ислам провел дебютный поединок в UFC в 2015 году, победив представителя США Лео Кунца. Затем он уступил бразильцу Адриано Мартинсу, потерпев единственное поражение в карьере. После этого россиянинни разу не проигрывал.

Махачев на турнире UFC 322 одержал победу над Маддаленой в пяти раундах единогласным решением судей. Все арбитры дали одинаковые оценки: 50-45, 50-45, 50-45. Ислам, весной объявивший о переходе из легкого веса в полусредний, стал первым в истории российским чемпионом UFC в двух категориях. Кроме того, он оказался 11-м бойцом промоушена, кому покорилось это достижение. Ранее такого добивались, в частности, Конор Макгрегор и Илия Топурия.

