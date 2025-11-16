На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Такие бои формируют историю единоборств»: чем уникальна победа Махачева

Промоутер Гаджиев: в бое Махачева и Маддалены результат был важнее качества
Ed Mulholland-Imagn Images/Reuters

Победа российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой уникальна потому, что подобные бои пишут историю единоборств. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«В таких боях вообще результат важнее качества, так часто бывает. Поэтому зрители зачастую остаются разочарованными — не считая тех, кто болеет за Ислама и кому важен результат. Я в числе этих людей, поэтому мне сложно быть объективным. Если помните, Чимаева критиковали за бой с Дю Плесси — мол, поработал на результат. Но, друзья, давайте не забывать, что это чемпионские бои, которые формируют историю единоборств.

Предполагаю, что в следующем поединке в полусреднем весе Ислам будет уже более раскрепощенным и зрелища будет больше. А пока поздравляю всех соотечественников с победой и с уникальным достижением», — сказал Гаджиев.

Махачев на турнире UFC 322 одержал победу над Маддаленой в пяти раундах единогласным решением судей. Все арбитры дали одинаковые оценки: 50-45, 50-45, 50-45. Ислам, весной объявивший о переходе из легкого веса в полусредний, стал первым в истории российским чемпионом UFC в двух категориях. Кроме того, он оказался 11-м бойцом промоушена, кому покорилось это достижение. Ранее такого добивались, в частности, Конор Макгрегор и Илия Топурия.

Ранее Гаджиев объяснил, почему Махачев не финишировал Маддалену.

