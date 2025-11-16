«Ислам переживал за функционалку»: почему Махачев не финишировал Маддалену

Российский боец Ислам Махачев имел возможность досрочно победить австралийца Джека Делла Маддалену, однако перестраховался. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Итоги боя были предсказуемы — с той лишь разницей, что, в основном, все делали ставку на досрочную победу Ислама. И где-то он был к ней близок, но результат давил. Ислам не обострял ситуацию в первом — втором раундах, потому что переживал за функционалку и перестраховался. Если бы не это и если бы бой был трехраундовый, он, думаю, мог бы Маддалену и финишировать», — считает Гаджиев.

Махачев на турнире UFC 322 одержал победу над Маддаленой в пяти раундах единогласным решением судей. Все арбитры дали одинаковые оценки: 50-45, 50-45, 50-45. Ислам, весной объявивший о переходе из легкого веса в полусредний, стал первым в истории российским чемпионом UFC в двух категориях. Кроме того, он оказался 11-м бойцом промоушена, кому покорилось это достижение. Ранее такого добивались, в частности, Конор Макгрегор и Илия Топурия.

