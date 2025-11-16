На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилась статистика чемпионского боя Махачева в UFC

Опубликована статистика чемпионского боя Махачева и Маддалены на UFC 322
Chris Unger/Contributor/Getty Images

Опубликована статистика прошедшего титульного поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 322, где россиянин Ислам Махачев одолел австралийца Джека Делла Маддалену.

Махачев провел четыре тейкдауна, донес до цели 140 из 188 ударов, в том числе акцентированных — 30 из 57. Большего всего (14) попаданий от россиянина пришлось в голову сопернику, десять — в ноги и шесть в корпус. Маддалена нанес 74 удара, 30 из которых достигли цели. Он попытался провести один тейкдаун, однако у него не получилось.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Махачев обратился к Дональду Трампу.

Летние виды спорта
