«Какое разочарование, а не чемпион»: боец UFC после боя Махачева и Маддалены

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия на своей странице в социальной сети X подверг критике австралийца Джека Делла Маддалену после его поражения от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 322.

«Джеку нужен целый тренировочный лагерь, посвященный исключительно борьбе. Какое разочарование, а не чемпион. Тебе следует поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться», — написал Топурия.

Утром 16 ноября по московскому времени россиянин на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

