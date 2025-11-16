Махачев обратился к Дональду Трампу

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой обратился к президенту США Дональду Трампу.

«Все мои противники знают, что я делаю, но никто не может меня остановить. Где я хочу защищать титул? Дональд Трамп, давай открывай Белый дом! Я иду!» — заявил он в коротком интервью с Джо Роганом после поединка.

Утром 16 ноября по московскому времени россиянин на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Махачев заявил, что тяжело работал ради победы над Маддаленой.