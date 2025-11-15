Игрок ЦСКА получил травму в матче России и Чили

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков получил повреждение в товарищеском матче между сборными России и Чили.

Футболист травмировался на 25-й минуте и не смог продолжить игру, тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным заменил его на игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова.

Матч между сборными России и Чили проходит в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, команда Чили открыла счет на 37-й минуте игры.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Андрей Аршавин собрал лучший состав сборной России, включив себя и Александра Мостового.