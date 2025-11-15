Аделия Петросян выиграла короткую программу на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве.

Петросян получила за свой прокат 78,83 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (68,86), замкнула тройку сильнейших Ксения Гущина (68,07).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Роман Костомаров призвал поддержать фигуристов, выступающих без флага России.