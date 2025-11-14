На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Костомаров призвал поддержать фигуристов, выступающих без флага России

Фигурист Костомаров ожидает скорого возвращения флага России на мировых турнирах
true
true
true
close
Пресс-служба

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роман Костомаров — заявил в  интервью «Газете.Ru», что россияне обязательно должны поддерживать своих спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры, даже несмотря на то, что они выступают в нейтральном статусе — без флага и гимна России.

«Я думаю, по-любому нужно поддерживать спортсменов. Мы все прекрасно знаем, за какую страну они выступают и за кого они борются, — отметил Костомаров. — Мы понимаем, что ребята выступают за нашу страну, хоть и без флага и без гимна. Думаю, что в скором времени эта проблема все-таки будет решена».

Чемпион признался, что не смотрел олимпийский отбор в Пекине, на котором выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, и лишь узнал результаты. Спортсмены заняли первое место в женском и мужском одиночном катании соответственно и завоевали путевку на Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Однако Костомаров заявил, что будет следить за выступлениями Петросян и Гуменника на Олимпийских играх.

«Конечно, буду следить за ними. Если все будет хорошо и они действительно там выступят, то я буду болеть за наших спортсменов», — признался фигурист.

Ранее Костомаров задумался о карьере комментатора.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами