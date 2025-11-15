На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Москва. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН
В Москве стартовал четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. Женщины выступают с короткой программой. Среди участниц — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:12

Оценка Синицыной за короткую программу — 67,54 балла. Она становится промежуточным лидером турнирной таблицы с отрывом в четыре балла от ближайшей преследовательницы — Арины Кудлай.

14:10

Синицына исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, но оба прыжка вышли с небольшими недокрутами, из-за чего судьи отняли 0,15 балла за качество исполнения.

К счастью, сольные прыжки — двойной аксель и тройной флип — получились великолепно.

Все вращения исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.

Синицына выступала под пафосную музыку из балета «Сотворение мира» — и справилась блестяще!

Невероятная пластика, изящные движения рук, очень легкое, почти невесомое скольжение — было просто приятно наблюдать за тем, как Синицына танцует на льду.

Недаром судьи поставили Ксении третий уровень за дорожку шагов — такой высокой оценки за этот элемент сегодня еще не было.

Зрители зашлись в аплодисментах сразу после проката и проводили девушку овациями.

14:07

На льду — Ксения Синицына из московской школы «Снежные барсы»!

14:06

Оценка Ципухиной за короткую программу — 48,50 балла.

14:05

Ципухина сильно недокрутила тройной лутц и тяжело перевалилась на вторую ногу во время приземления, с трудом избежав падения. Ей даже пришлось опереться на руку.

К счастью, девушка смогла собраться после этого и уверенно исполнить двойной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп!

Ципухина каталась в образе роковой испанской красотки под страстную инструментальную композицию Cantos de Fuego (Brand X Music), что переводится как «песни огня».

Очень обидно, что первый прыжок не получился, потому что остальное выступление фигуристка выдала наотмашь. Браво!

14:01

На льду — Екатерина Ципухина из Нижегородской области!

14:00

Оценка Лепихиной за короткую программу — 50,71 балла.

13:59

Лепихина немного недокрутила тройной лутц и с трудом выехала, из-за чего смогла присоединить к нему только двойной тулуп вместо тройного и потеряла баллы за этот каскад.

К счастью, сольные тройной риттбергер и двойной аксель не вызвали проблем.

Фигуристка каталась под ритмичную композицию The Devil You Know (Kovacs) и порадовала зрителем крайне стильным прокатом.

13:56

На льду — Таисия Лепихина из Вологодской области!

13:55

Оценка Пулиной за короткую программу — 58,38 балла.

13:53

Пулина исполнила просто блестящий каскад тройной тулц + тройной тулуп — на большой высоте и с очень быстрым вращением в воздухе! Судьи добавили целый балл сверху за качество исполнения.

Также Мария отлично справилась с двойным акселем и тройным флипом.

Кроме того, все вращения были выполнены на максимальный, четвертый уровень сложности, — такого сегодня еще не было!

Невероятный прокат в исполнении Пулиной, которая смогла выдержать высокий темп балета «Баядерка» (Людвига Минкуса) и сорвала громогласные аплодисменты!

13:51

На льду — Мария Пулина из петербургской «Академии фигурного катания»!

13:50

Оценка Третьяковой за короткую программу — 56,80 балла.

13:48

Третьякова чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, а каскад тройной лутц + тройной тулуп оставила на вторую половину программы — и справилась с ним! Правда, второй прыжок в каскаде вышел немного недокрученным, из-за чего Дарье пришлось немного побороться на выезде.

Третьякова каталась под вкрадчивую музыку, которая даже звучала немного тревожно и угрожающе в начале, а затем разогналась в концовке.

К сожалению, судьи крайне низко оценили финальную дорожку шагов ученицы Плющенко — всего лишь на первый уровень сложности. Видимо, из-за нервов фигуристка не исполнила все задуманные движения.

13:45

На льду — Дарья Третьякова из школы «Ангелы Плющенко»!

13:44

Оценка Кудлай за короткую программу — 63,17 балла.

13:43

Кудлай очень легко и с большим запасом по высоте исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также двойной аксель. Тройной флип получился чуть менее впечатляющим из-за того, что девушка немного пошатнулась на выезде, но все-таки обошлось без грубых помарок (просто судьи добавили всего 0,42 балла сверху за качество исполнения).

В целом Арина справилась со своей зажигательной программой под энергичную композицию Sweet Dreams (Eurythmics, Klass) и сорвала громкие аплодисменты. Отличное начало соревнований!

13:39

Открывает соревнования Арина Кудлай из петербургской Академии фигурного катания!

13:32

На разминку вышла первая группа участниц — Арина Кудлай, Дарья Третьякова, Мария Пулина, Таисия Лепихина, Екатерина Ципухина и Ксения Синицына.

13:25

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня женщины выступают с короткой программой на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Порядок выступления:

