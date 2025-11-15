Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

Оценка Синицыной за короткую программу — 67,54 балла. Она становится промежуточным лидером турнирной таблицы с отрывом в четыре балла от ближайшей преследовательницы — Арины Кудлай.
Синицына исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, но оба прыжка вышли с небольшими недокрутами, из-за чего судьи отняли 0,15 балла за качество исполнения.
К счастью, сольные прыжки — двойной аксель и тройной флип — получились великолепно.
Все вращения исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.
Синицына выступала под пафосную музыку из балета «Сотворение мира» — и справилась блестяще!
Невероятная пластика, изящные движения рук, очень легкое, почти невесомое скольжение — было просто приятно наблюдать за тем, как Синицына танцует на льду.
Недаром судьи поставили Ксении третий уровень за дорожку шагов — такой высокой оценки за этот элемент сегодня еще не было.
Зрители зашлись в аплодисментах сразу после проката и проводили девушку овациями.
Ципухина сильно недокрутила тройной лутц и тяжело перевалилась на вторую ногу во время приземления, с трудом избежав падения. Ей даже пришлось опереться на руку.
К счастью, девушка смогла собраться после этого и уверенно исполнить двойной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп!
Ципухина каталась в образе роковой испанской красотки под страстную инструментальную композицию Cantos de Fuego (Brand X Music), что переводится как «песни огня».
Очень обидно, что первый прыжок не получился, потому что остальное выступление фигуристка выдала наотмашь. Браво!
Лепихина немного недокрутила тройной лутц и с трудом выехала, из-за чего смогла присоединить к нему только двойной тулуп вместо тройного и потеряла баллы за этот каскад.
К счастью, сольные тройной риттбергер и двойной аксель не вызвали проблем.
Фигуристка каталась под ритмичную композицию The Devil You Know (Kovacs) и порадовала зрителем крайне стильным прокатом.
Пулина исполнила просто блестящий каскад тройной тулц + тройной тулуп — на большой высоте и с очень быстрым вращением в воздухе! Судьи добавили целый балл сверху за качество исполнения.
Также Мария отлично справилась с двойным акселем и тройным флипом.
Кроме того, все вращения были выполнены на максимальный, четвертый уровень сложности, — такого сегодня еще не было!
Невероятный прокат в исполнении Пулиной, которая смогла выдержать высокий темп балета «Баядерка» (Людвига Минкуса) и сорвала громогласные аплодисменты!
Третьякова чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, а каскад тройной лутц + тройной тулуп оставила на вторую половину программы — и справилась с ним! Правда, второй прыжок в каскаде вышел немного недокрученным, из-за чего Дарье пришлось немного побороться на выезде.
Третьякова каталась под вкрадчивую музыку, которая даже звучала немного тревожно и угрожающе в начале, а затем разогналась в концовке.
К сожалению, судьи крайне низко оценили финальную дорожку шагов ученицы Плющенко — всего лишь на первый уровень сложности. Видимо, из-за нервов фигуристка не исполнила все задуманные движения.
Кудлай очень легко и с большим запасом по высоте исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также двойной аксель. Тройной флип получился чуть менее впечатляющим из-за того, что девушка немного пошатнулась на выезде, но все-таки обошлось без грубых помарок (просто судьи добавили всего 0,42 балла сверху за качество исполнения).
В целом Арина справилась со своей зажигательной программой под энергичную композицию Sweet Dreams (Eurythmics, Klass) и сорвала громкие аплодисменты. Отличное начало соревнований!
На разминку вышла первая группа участниц — Арина Кудлай, Дарья Третьякова, Мария Пулина, Таисия Лепихина, Екатерина Ципухина и Ксения Синицына.