Ученица Тутберидзе сражается за золото перед Олимпиадой. LIVE

14:10

Синицына исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, но оба прыжка вышли с небольшими недокрутами, из-за чего судьи отняли 0,15 балла за качество исполнения.

К счастью, сольные прыжки — двойной аксель и тройной флип — получились великолепно.

Все вращения исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.

Синицына выступала под пафосную музыку из балета «Сотворение мира» — и справилась блестяще!

Невероятная пластика, изящные движения рук, очень легкое, почти невесомое скольжение — было просто приятно наблюдать за тем, как Синицына танцует на льду.

Недаром судьи поставили Ксении третий уровень за дорожку шагов — такой высокой оценки за этот элемент сегодня еще не было.

Зрители зашлись в аплодисментах сразу после проката и проводили девушку овациями.