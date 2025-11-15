На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболиста дисквалифицировали 99 лет

В Израиле футболиста команды «Иермиягу Холон» дисквалифицировали на 99 лет
Master1305/Shutterstock/FOTODOM

Футболист молодежной команды «Йермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил дисквалификацию на 99 лет. Причиной послужил инцидент с избиением соперника в раздевалке, сообщает израильский портал One.

В сети было распространено видео нападения. В пресс-службе «Йермиягу Холон» заявили об исключении игрока из состава. При этом там утверждают, что именно пострадавший футболист якобы спровоцировал конфликт.

15 сентября встреча московской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура футбольной Первой лиги завершилась массовой дракой. «Родина» одержала победу со счетом 2:0. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. После драки арбитр матча Игорь Капленков показал несколько желтых и красных карточек.

Новость дополняется.

