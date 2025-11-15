Футболиста дисквалифицировали 99 лет

В Израиле футболиста команды «Иермиягу Холон» дисквалифицировали на 99 лет

Футболист молодежной команды «Йермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил дисквалификацию на 99 лет. Причиной послужил инцидент с избиением соперника в раздевалке, сообщает израильский портал One.

В сети было распространено видео нападения. В пресс-службе «Йермиягу Холон» заявили об исключении игрока из состава. При этом там утверждают, что именно пострадавший футболист якобы спровоцировал конфликт.

