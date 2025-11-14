«Неправильно огульно обвинять Крамника»: в России отреагировали на смерть Народицкого

В ФШР отреагировали на смерть Народицкого и обвинения в адрес Крамника

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев высказался о смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого и заявил, что совершенно неправильными являются обвинения в адрес российского гроссмейстера Владимира Крамника. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Смерть молодого человека независимо от причин – трагедия для его семьи. И уход Дэниела – не исключение, но абсолютно неправильно то, что в его смерти стали огульно обвинять Владимира Крамника. Любое обвинение должно быть доказано. Я считаю, что это чисто политический вопрос, в котором от слова «шахматы» нет ничего», — отметил он.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о смерти шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. В том числе, ранее, Крамник обвинял Народицкого в читерстве.

Сам Крамник объявил о намерении пойти в суд.

Информация о смерти Народицкого появилась 20 октября. 9 ноября шахматисту исполнилось бы 30 лет.

Ранее FIDE подала жалобу на Крамника.