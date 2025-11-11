FIDE подала жалобу на Крамника

FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике после заявлений о Народицком

Международная шахматная федерация (FIDE) подала официальную жалобу в комиссию по этике организации на Владимира Крамника из-за его реакции на новость о том, что не стало американского шахматиста Даниила Народицкого, сообщает сайт организации.

«После рассмотрения всех материалов коллегия проводит закрытое совещание и выносит решение», — говорится в сообщении.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о том, что шахматиста не стало некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. В том числе, ранее, Крамник обвинял Народицкого в читерстве.

