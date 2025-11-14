На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Костомаров: играю в футбол, могу даже гол забить

Фигурист Костомаров рассказал, что участвует в футбольных матчах и забивает голы
Телеграм-канал «Роман Костомаров»

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роман Костомаров — рассказал в интервью «Газете.Ru», что занимается многими видами спорта по мере возможности и все еще может забивать мячи в футбольных матчах.

«Занимаюсь спортом настолько, насколько это возможно. На сноуборде я съезжал с горы. В принципе, и без падений у меня все получилось, просто сейчас все дается гораздо труднее. Также я принимаю участие в благотворительных матчах по футболу. Конечно, бегать я не могу, как раньше, но где-то даже могу и гол забить», — отметил Костомаров.

Также олимпийский чемпион рассказал, что пробовал играть в большой теннис с дочерью.

«Я пробовал, но это так... Особо сильно и профессионально не получится —  больно руке», — признался Костомаров.

Чемпион Турина-2006 потерял обе стопы и кисти рук из-за осложнения пневмонии, перенесенного в 2023 году. С тех пор спортсмен живет с протезами, что не мешает ему выступать в ледовых шоу и заниматься различными видами спорта.

Ранее Костомаров заявил, что Россия должна транслировать Олимпиаду без флага и гимна.

Зимние виды спорта
