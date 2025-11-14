Костомаров заявил, что Россия должна транслировать Олимпиаду без флага и гимна

Фигурист Костомаров считает, что в России надо показывать Олимпиаду без флага и гимна

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роман Костомаров — заявил в интервью «Газете.Ru», что в России обязательно нужно транслировать Олимпийские игры, даже несмотря на то, что отечественные спортсмены будут выступать там в нейтральном статусе — без своего флага и гимна.

«Идет дискуссия о том, нужно ли показывать Олимпиаду у нас по телевизору в России? Не слышал ничего про такие дискуссии. Я думаю, что соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, все-таки должны показывать, чтобы людям было, за кого болеть, переживать и держать кулачки», — сказал Костомаров.

Олимпийский чемпион заявил, что будет болеть за российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые выступят на зимних Играх-2026 в в Милане и Кортине-д'Ампеццо в женском и мужском одиночном катании соответственно.

«Мы все прекрасно знаем, за какую страну они выступают и за кого они борются», — подчеркнул Костомаров.

В сентябре 2025 года Петросян и Гуменник заняли первые места на олимпийском отборе в Пекине и гарантировали себе участие в Играх.

Ранее Костомаров призвал поддерживать фигуристов, выступающих без флага России.