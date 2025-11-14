Захарян может перейти в «ПСЖ» Сафонова

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна как перспективное и финансово выгодное приобретение. Об этом сообщает Sport Baza.

Парижский клуб рассматривает и альтернативные варианты усиления середины поля. Главной целью называется 18-летний полузащитник «Порту» Родриго Мора.

В то же время испанский клуб не планировал расставаться с Захаряном, однако готов рассмотреть поступившие предложения.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» 7 матчей, забил 1 гол и сыграл 222 минуты.

Существенным препятствием для трансфера может стать наличие в составе «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного. Забарный ставил условием своего перехода отсутствие в команде российских футболистов.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Захаряну посоветовали вернуться в Россию.