Ученица Тутберидзе не сможет выступать в ближайшее время

Чемпионка России 2023 года по фигурному катанию Софья Акатьева снялась с четвертого этапа Гран-при России в Москве из-за последствий повреждения ноги.

Воспитанницу Этери Тутберидзе стала беспокоить нога в середине осени, и ее участие в заключительном этапе серии в Омске, который пройдет через неделю, также находится под большим вопросом.

Акатьева также не выступила на этапе в Красноярске, который прошел 2-3 ноября. Летом у фигуристки был диагностирован риск стрессового перелома, из-за которого она на месяц была отстранена от тренировочного процесса.

Четвертый этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет 15-16 ноября.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира.

Ранее ученицу Тутберидзе внесли в базу «Миротворца».